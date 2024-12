Maroc : Driss Ksikes décoré de l’Ordre des Arts et des lettres par l’ambassade de France

L’écrivain et dramaturge Driss Ksikes a reçu de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, les insignes d’officier dans l’Ordre des Arts et des lettres. Lors d’une cérémonie tenue mardi à Rabat, le responsable a salué «la richesse du parcours d’un esprit libre, défenseur de la pensée critique et d’un débat d’idée ouvert et accessible à tous les citoyens».

Ecrivain, dramaturge et professeur à HEM depuis 1996, Driss Ksikes dirige Economia, HEM Research Center, depuis 2007. Au sein de la fondation HEM, il est l’initiateur de la collection Les Presses de l’Université Citoyenne. Ancien rédacteur en chef du magazine TelQuel (2001-2006), il mène désormais plusieurs projets de recherche en médias et culture, au niveau régional. Commissaire de La nuit des philosophes (2017 et 2018), il est aussi l’auteur de plusieurs articles académiques, en plus de romans, d’essais et de textes dramaturgiques.

Par ailleurs, Driss Ksikes a été nominé et primé pour nombre de ses ouvrages. En 2000, il reçoit le prix du meilleur texte pour «Pas de mémoire… mémoire de pas», au Festival international de théâtre de Sibiu. En 2009, son texte «IL» est récompensé au Festival international de théâtre de Constantine. En 2015, l’auteur est distingué au Prix grand Atlas du meilleur essai au Maroc, pour «Le métier d’intellectuel».