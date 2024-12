France : Sorti de prison, Nabil Ennasri reste sous contrôle judiciaire

Le politologue franco-marocain Nabil Ennasri a été remis en liberté, après plus d’un an en prison. Mis en examen et incarcéré pendant 15 mois pour soupçons d’infractions financières, il reste placé sous contrôle judiciaire, selon Anadolu, citant l’avocat Nabil El Ouchikli. Cette mesure interdit au concerné de sortir du territoire français et de contacter les autres mis en cause. Par ailleurs, elle l’oblige à un pointage hebdomadaire.

Auprès de l’agence de presse turque, Me El Ouchikli s’est dit «soulagé que Nabil Ennasri puisse retrouver ses proches» après des mois de bataille judiciaire pour obtenir cette remise en liberté, d’autant qu’il est le seul à avoir été incarcéré parmis les mis en cause. La même source rappelle qu’en octobre dernier, le traitement «inéquitable» d’une justice «dysfonctionnelle» a été pointé, donnant lieu à une requête de démise en examen et à une autre de récusation de l’instruction.

A ce titre, l’avocat s’est interrogé sur le traitement spécifique réservé à son client, autour de qui se serait construit le «fantasme de sa proximité avec les Frères musulmans», ou encore «l’obsession faite sur le Qatar par les magistrats instructeurs». Dans ce sens, Me El Ouchikli affirme à Anadolu que Nabil Ennasri «collabore avec les enquêteurs depuis le début de l’enquête», en mettant «à la disposition de la justice tous les éléments permettant de faciliter les investigations».

Détenu du 4 octobre 2023 au 17 décembre 2024, Nabil Ennasri est soupçonné de «corruption et trafic d’influence, abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale aggravée». Connu pour être «l’une des voix influentes des musulmans de France» dans le milieu associatif, il fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une affaire financière liée au Qatar.

L’année dernière, Libération a rapporté que le lobbyiste Jean-Pierre Duthion faisait également partie des mis en examen, placés sous contrôle judiciaire et entendus par les enquêteurs. Précédemment, l’homme a été soupçonné d’avoir transmis des sujets clés en main à l’ancien présentateur de BFMTV Rachid M’Barki, pour le compte de clients étrangers.

En 2022, le nom de Jean-Pierre Duthion a été cité dans une autre affaire d’influence. Celle-ci implique le député écolo Hubert Julien-Laferrière dans une arnaque à la cryptomonnaie camerounaise.