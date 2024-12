Sahara : Malte annonce son soutient au Plan d’autonomie marocain

À l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques entre Malte et le Maroc, le gouvernement maltais a affirmé son soutien explicite au Plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007. Ce positionnement a été confirmé dans un communiqué conjoint publié le 18 décembre 2024, à l’issue d’une visioconférence entre Ian Borg, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Tourisme de Malte, et Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le document qualifie le Plan d’autonomie de «bonne base pour une résolution définitive» de la question du Sahara. Cette prise de position marque l’alignement de Malte avec une vingtaine de pays membres de l’Union européenne qui soutiennent l'initiative marocaine, présentée dans le cadre de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud.

Ce ralliement s’inscrit dans une dynamique internationale de plus en plus favorable à la proposition marocaine. Sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, le Plan d’autonomie bénéficie désormais de l’appui de plus de 115 États à travers le monde, couvrant des régions aussi diverses que l’Afrique, le Monde arabe, l’Europe, les Amériques et l’Asie.

En outre, le Maroc et Malte ont souligné «l’importance de la tenue de la 2ème session de la Commission mixte maroco-maltaise à La Valette», selon le communiqué conjoint publié à cette occasion.

Ils sont convenus de poursuivre le dialogue pour l’établissement d’un «Partenariat Stratégique Maroc-UE sur des bases saines et solides». À ce titre, Malte a réitéré «son engagement à contribuer à la préservation et au renforcement de ce partenariat stratégique Maroc-UE à tous les niveaux».