Sahel : Le Maroc œuvre discrètement pour libérer l’ex-président du Niger

Le 26 juillet 2023, les militaires ont mené un coup d'État au Niger. Depuis, le président démocratiquement élu en 2021, Mohamed Bazoum, est emprisonné. De nombreux pays, comme les États-Unis et la France, ont plaidé pour sa libération, mais sans succès. L'ONU et l'Union européenne ont subi le même échec.

Le Maroc, fort de ses excellentes relations avec les militaires au pouvoir à Niamey, a lancé une médiation. «Dans la plus grande discrétion, la DGED, le service du renseignement extérieur, mène depuis le mois de septembre des pourparlers avec la junte de Niamey afin de libérer l'ex-président nigérien, détenu depuis un an et demi», a révélé Africa Intelligence.

La DGED a proposé d’accueillir l’ancien président Bazoum au Maroc. Une garantie qui devrait rassurer le général Abdourahamane Tiani, qui est aux commandes du «Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP)», une instance mise en place après le coup d'État du 26 juillet 2023. Africa Intelligence a fait état d’obstacles qui se dressent encore devant la médiation marocaine, soulignant que l’envoyé de la DGED n’a pas encore rencontré l’ex-président Mohamed Bazoum.

Parallèlement à ces actions discrètes de la DGED, le Maroc renforce publiquement sa présence au Niger. La semaine dernière, il a été procédé à Niamey à l’inauguration de la centrale électrique «Sa Majesté le Roi Mohammed VI». Le royaume s’est engagé aussi à construire d’autres centrales dans les plus grandes villes de ce pays sahélien.

Une cérémonie suivie par la signature d’un protocole d'accord stratégique entre le gouvernement nigérien et OCP Africa. Pour rappel, le Niger a adhéré à l’initiative, lancée par le roi Mohammed VI, visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Mohamed Bazoum était considéré comme proche de l’Algérie. D’ailleurs, il s’est rendu à deux reprises à Alger, respectivement en juillet 2021, dans le cadre d’une visite de travail, conclue par la réouverture des frontières terrestres, et en juillet 2022 pour assister aux festivités marquant le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Après le coup d'État, les militaires au Niger ont rejeté publiquement une offre de médiation algérienne.