Meknès : Ouverture d’un hopital privé et d’un centre oncologique Akdital

Dans le cadre de la modernisation du secteur de la santé au Maroc, le Groupe AKDITAL poursuit son expansion avec l’ouverture de deux nouveaux établissements à Meknès : l’Hôpital Privé Meknès et le Centre International d’Oncologie de Meknès.

Doté de 194 lits et de 8 blocs opératoires modernes, l’Hôpital Privé Meknès répond aux normes internationales les plus exigeantes. Il intègre des unités spécialisées, notamment en réanimation polyvalente et néonatale, avec 12 box pour soins intensifs et 11 couveuses dédiées. Une unité de cardiologie interventionnelle, équipée d’une salle de cathétérisme et d’outils avancés de diagnostic, assure une prise en charge optimale des affections cardio et neurovasculaires.

Le pôle mère-enfant, avec 17 lits et une nurserie, offre un cadre de soins sécurisé pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Grâce à ses équipements de pointe, cet hôpital réduit le besoin de déplacements vers d’autres grandes villes pour accéder à des soins spécialisés.

Spécialisé dans la prise en charge des cancers, le Centre International d’Oncologie dispose d’un hôpital de jour avec 20 fauteuils pour la chimiothérapie et d’une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur linéaire de dernière génération. Grâce à un scanner dosimétrique, les traitements sont personnalisés et optimisés, offrant aux patients un suivi médical d’excellence.

L’Hôpital Privé Meknès abrite un centre de radiologie complet (IRM, scanner, mammographie) et un laboratoire médical à la pointe de la technologie. Un service d’urgence fonctionnant 24h/24, appuyé par des médecins spécialisés sur place, garantit une réactivité immédiate.

Avec 33 établissements répartis dans 19 villes et une capacité de 3 727 lits, le Groupe AKDITAL emploie plus de 6 826 collaborateurs.