RGPH 2024 : La durée moyenne d’études pour les 25 ans s’améliore à 6,3 années

Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024) révèle une progression de la durée moyenne de scolarisation de la population âgée de 25 ans et plus à 6,3 années en 2024 contre 4,4 années en 2014, a indiqué, mardi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa. Lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats détaillés du RGPH, il a précisé que cette durée de scolarisation se situe à 7,9 années en milieu urbain, contre 3,2 années en milieu rural et à 7,3 années chez les hommes, contre 5,2 années pour les femmes.

Par région, a-t-il poursuivi, Laâyoune-Sakia El Hamra (7,9 années), Casablanca-Settat (7,5), Dakhla-Oued Ed-Dahab (7,3) et Rabat-Salé-Kénitra (7,2) dépassent la durée moyenne nationale. Le Haut-Commissaire au Plan a également fait état de la progression de la part des 25 ans et plus ayant au moins le niveau d'étude secondaire collégial de 30,2% en 2014 à 39,1% en 2024.

Par ailleurs, Chakib Benmoussa a précisé que le taux d’analphabétisme national a baissé à 24,8% en 2024, avec des progrès plus marqués en milieu rural et chez les femmes, relevant que des disparités persistantes entre les régions.

En matière d’expressions linguistiques, le RGPH 2024 a révélé que près de neuf personnes sur dix (91,9%) utilise le dialecte marocain (darija) et le quart utilise les différentes expressions linguistiques de l’amazigh (24,8%) avec une proportion plus élevée en milieu rural (33,3%) qu’en milieu urbain (19,9%), a fait savoir le Haut-Commissaire au Plan.

Pour ce qui est de la hassania, elle est utilisée par 0,8% de la population avec des taux relativement élevés dans les provinces du Sud, a-t-il ajouté.