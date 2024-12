A Merzouga, le réveillon se passe sous les étoiles et sur les dunes du Sahara

Qui dit mieux que la nature pour bien commencer une nouvelle année ? En effet, de plus en plus de locaux et de visiteurs étrangers font du sud leur destination pour un réveillon sous le signe de l’évasion, loin des nuits trépidantes, du faste des fêtes urbaines et des clubs bondés.

Dans le Sahara, Merzouga est en effet la porte d’entrée vers l’Erg Chebbi, une vaste étendue de dunes de sable, qui s’affirme doucement mais sûrement comme la destination idéale pour le Nouvel an.

Une aventure à couper le souffle

L’aventure démarre par une escapade dans la nature, avec un voyage passionnant à travers les montagnes de l’Atlas, connues pour leurs vues imprenables et leurs monuments historiques. Le trajet entre Marrakech et Merzouga promet aussi d’être pour le moins agréable. Après la prise en charge, «nous commençons par traverser le col de Tizi n’Tichka», a déclaré à Yabiladi le guide touristique et du désert Lahcen Ahansal. Ce site relie le sud-est de la cité ocre à la ville d’Ouarzazate, à travers le Haut Atlas.

Ph. / Lahcen Ahansal

En passant par Tizi n’Tichka, les visiteurs peuvent admirer les montagnes de l’Atlas avant de s’arrêter à Telouet. Ce village de la province de Ouarzazate est connu pour être l’ancien fief de la famille El Glaoui. «Ici, on s’arrête pour déjeuner», nous dit Ahansal, qui accompagne régulièrement des touristes dans leurs voyages à la découverte du Sahara. «On avait l’habitude de visiter la Kasbah éponyme», construite dans les années 1860 pour servir de siège du pouvoir familial. Mais depuis le séisme de septembre 2023, le lieu a été «fermé pour des raisons de sécurité».

Le voyage se poursuit avec d’autres attractions, tout au long du parcours, notamment l’oasis d’Ait Benhaddou. Après une nuit sur place ou à Kalaat M’Gouna, les voyageurs prennent la direction de Merzouga, qui promet un programme riche en activités.

Le réveillon du Nouvel An sous les étoiles

Une fois sur place, Lahcen Ahansal guide ses touristes à dos de chameau à travers les dunes de l’Erg Chebbi – l’un des ergs emblématiques du Maroc, qualifiés de vastes mers de sable soufflé par le vent – jusqu’à leurs tentes, connues localement sous le nom d’abris de bivouac.

Dans ces camps, des locaux comme Hssine Ouatou veillent à ce que tout soit prêt. Dans son abri-hôtel, le «Merzouga Dunes Luxury Camp», il accueille ses hôtes dans la tradition marocaine : avec du thé à la menthe, du lait et des dattes.

Ph. / Lahcen Ahansal

Mais avant tout, le coucher du soleil. Après l’enregistrement, les clients peuvent monter à dos de chameau, en quad ou en 4x4 pour admirer le crépuscule depuis la «Grande Dune», la plus haute hauteur de sable de l’Erg.

La tombée de la nuit annonce les festivités. Les invités profitent d’un buffet de mets traditionnels marocains, notamment du couscous, du méchoui (viande grillée) et une spécialité locale connue sous le nom de ‘pizza berbère’, ou medfouna.

«Plus tard, il y a une fête avec de la musique gnaoua interprétée par des groupes locaux, accompagnée de percussions et même d’un DJ», souligne Ouatou. Le divertissement ne serait pas complet sans un avant-goût du folklore marocain, avec des groupes d’ahwach et d’ahidouss.

Mais l’évasion ne s’arrête pas là. Après le copieux repas, les invités peuvent observer les étoiles, regarder le clair de lune en plein désert, ou profiter de la musique et des contes autour d’un feu de camp.

«Le réveillon du Nouvel An au Sahara a un charme unique», insiste Lahcen Ahansal. «Le temps est agréable, pas trop froid… Le ciel nocturne est magnifique, plein d’étoiles, avec la lune qui brille aussi fort que le soleil», décrit-il.

Des dunes pour le Nouvel an, un nouveau départ

Le lendemain matin, la fête continue avec le premier lever de soleil de l’année. Selon Lahcen Koujout, qui assure le transport touristique et accompagne les visiteurs lors de leurs retraites du Nouvel An à Merzouga, l’expérience est mieux appréciée si l’on passe au moins deux nuits dans le camp.

Après la soirée du réveillon, «les invités peuvent visiter, en matinée d’autres sites qui valent le détour», a-t-il précisé. Parmi ceux-ci, on peut citer le lac de Merzouga, haut lieu d’observation des oiseaux, ou encore les dunes de l’Erg Chebbi, qui s’étendent sur 14 kilomètres.

«Cette expérience est unique et mérite vraiment d’être vécue», a déclaré Koujout, qui insiste sur la réservation à l’avance, en raison de la forte demande à Merzouga. «Les gens viennent du monde entier et du Maroc. Certains réservent même dès juin ou juillet», nous dit-il.