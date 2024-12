France : Grève dans les aéroports, plusieurs vols annulés

Plusieurs annulations de vols et des retards sont attendus dans les aéroports en France, où les contrôleurs aériens sont en grève, ce mardi 17 décembre. La veille, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fait savoir qu’un «préavis de grève local» concernait «les services de navigation aérienne de Lyon, Ajaccio et Montpellier».

En l’espèce, des retards sur «toute la journée» concerneront l’aéroport d’Ajaccio, tandis que les vols depuis Montpellier, Nîmes et Perpignan, sont annulés pour ce mardi. Selon Le Figaro, 60% des départs depuis Lyon Saint-Exupéry sont concernés aussi par cette annulation, de 6h à 23h. «Sur les six destinations actuellement proposées à Nîmes, seule celle de Fès (Maroc) est concernée par ces annulations», rapporte Objectif Gard. Le trafic d’affaires et privé est tout autant impacté, mais une reprise devrait s’opérer mercredi.

Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) mène cette grève, au vu du «contexte difficile dans lequel se déroulent les négociations sur l’organisation du travail». Dans un communiqué, son comité national tient la Direction des services de la navigation aérienne (DNSA) responsable de «l’arrêt brutal des négociations concernant l’organisation du travail des organismes d’Ajaccio, de Lyon et de Montpellier pour 2025». L’organisation syndicale majoritaire qualifie cette rupture d’«inacceptable».

Le 14 novembre dernier, une grève dans les aéroports français a été observée à l’appel du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL). Ces derniers dénoncent l’alourdissement de la fiscalité sur les billets d’avion. Le 5 décembre, une mobilisation interprofessionnelle a été menée à Roissy-Charles-de-Gaulle, Marseille et Toulouse, en opposition aux mesures du projet de budget 2025, tel que proposé par l’ancien gouvernement Barnier.