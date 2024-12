Armement : Le Maroc une porte d’entrée pour l’industrie indienne en Afrique

Après l’accord conclu en septembre avec le groupe TATA, c’est toute l’industrie militaire indienne qui souhaite s’implanter au Maroc, rapporte un média indien dimanche 15 décembre. Le royaume est considéré comme une «porte d’entrée en Afrique» pour l’industrie militaire de New Delhi.

«Le Maroc offre un environnement idéal» aux entreprises indiennes grâce au «zéro bureaucratie et une rentabilité pour les entreprises de défense indiennes», souligne la même source qui cite des extraits de l’allocution du ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudiyi, lors du séminaire Inde-Maroc sur l’industrie de défense, tenu à Rabat les 9 et 10 décembre.

Le ministre a également rappelé que «le Maroc a adopté (en août 2020 ; ndlr) un nouveau cadre juridique régissant l’activité de l’industrie de défense». Outre cet atout, la partie indienne ambitionne de tirer profit des accords de libre-échange (ALE) que le royaume a conclus avec des partenaires en Europe, en Afrique et aux États-Unis, note le média indien.

«Le séminaire a permis de comprendre les besoins spécifiques du Maroc en matière de défense, notamment en matière de véhicules blindés de transport de troupes et d’autres actifs critiques, et de fournir des solutions sur mesure grâce à l’expertise indienne dans la fabrication de matériels de défense pour soutenir sa vision de la modernisation du secteur», a déclaré un responsable indien.

Le Maroc met les bouchées doubles pour attirer l'industrie militaire

Même son de cloche auprès de la Société des fabricants indiens de défense, souligne la même source. «Les représentants du Maroc ont souligné le climat favorable aux investisseurs dans le pays avec des zones franches, notamment la Zone franche atlantique, et les incitations aux investissements étrangers», s’est-elle félicitée sur la plateforme X.

Pour rappel, les 27 et 28 septembre 2018, le ministre Loudiyi a effectué une visite de travail en Inde, marquée par la signature de deux mémorandums. Le premier définit un cadre général de coopération dans le domaine de la cybersécurité entre l'Administration de la Défense nationale et son homologue indien. Le second a pour objectif d'établir une coopération dans le domaine des activités spatiales entre l'organisation indienne de la recherche spatiale et le Centre Royal de télédétection spatiale et le Centre Royal d'Études et de recherches spatiales, placés sous la tutelle du département marocain de la Défense.

L’Administration de la Défense nationale et la société Tata Advanced Systems Limited (TASL), filiale du conglomérat international Tata Group, ont conclu le 22 septembre un partenariat stratégique visant la production locale du véhicule de combat terrestre WhAP 8x8, à l’usine baptisée TATA Advanced Systems Maroc (TASM).