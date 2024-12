Le Maroc commente l’échec du Polisario à former un lobby au Parlement européen

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a commenté, depuis Laayoune, l’échec du Polisario à former un «groupe d’amitié» au Parlement européen (PE).

«Les grands groupes au Parlement européen ont décidé qu’il n’y a pas d’opportunité pour la création» de cette instance «qui travaillait comme un lobby pour le séparatisme», a-t-il indiqué vendredi 13 décembre dans des déclarations à la presse à l’issue de la tenue de la 1ère session de la commission mixte Maroc-Zambie.

«Ce refus est un signal important de l’hémicycle européen, attestant de l’existence d’un processus et d’une dynamique, initiés par SM le roi Mohammed VI et sur lesquels il a travaillé, et qui portent leurs fruits sur les plans bilatéraux, européens et aux Nations unies», s’est félicité le chef de la diplomatie.

Cette semaine, le Polisario a accusé le PSOE, le parti présidé par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, de bloquer le renouvellement de son groupe au PE. Des accusations immédiatement rejetées par la formation socialiste espagnole.