Maroc : Enquête sur la mort simultanée de 4 patients à l'hôpital Moulay Youssef de Rabat

Une commission du ministère de la Santé et de la protection sociale a lancé, jeudi, ses investigations pour déterminer les causes du décès simultané de quatre patients, tous admis en réanimation à l'hôpital Moulay Youssef de Rabat. Selon des sources médiatiques, des causes humaines et non techniques seraient derrière le drame survenu la veille.

Initialement, une coupure d'oxygène a été suspectée. Certaines sources ont présumé qu'il s'agirait d'une panne de courant, qui aurait provoqué l'arrêt de l'approvisionnement en oxygène.

D'autres sources ont indiqué que la cause du décès serait due à une erreur humaine, lors du changement des bouteilles d'oxygène.