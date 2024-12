Le Maroc récole une riche moisson aux premiers Billboard Arabia Music Awards

Khtek, Manal Benchlikha, ElGrandeToto et Dystinct font partie des nombreux artistes marocains nominés et consacrés dans différentes catégories de la première édition des Billboard Arabia Music Awards 2024 (BBAMA). La cérémonie de remise des prix, mercredi à Riyad (Arabie saoudite), a ainsi connu une présence remarquée du Maroc sur le podium.

La rappeuse marocaine Houda Abouz (Khtek) a été sacrée meilleure artiste hip-hop féminine de l’année. En compétition avec Marwa Loud et Hind Ziadi, Manal Benchlikha s’est adjugée le prix de la meilleure artiste féminine en dialecte maghrébin. Pour sa part, ElGrandeToto s’est vu décerner trois prix : l’artiste de l’année pour le hip-hop arabe, meilleur artiste hip-hop masculin et meilleure chanson hip-hop arabe pour «Blue Love».

De son côté, Iliass Mansouri (Dystinct) a été primé en tant qu’artiste maghrébin de l’année et meilleur artiste masculin pour le Maghreb. Le chanteur et compositeur belgo-marocain multiplie en effet les records de vues et de streams comme pour ses nouvelles sorties musicales, comme «Ghazali» qui totalise 108 millions sur YouTube uniquement.

Les Billboard Arabia Music Awards récompensent les noms distingués de la scène musicale arabe et nord-africaine, parmi «ceux qui font sensation dans les classements et dominent les plateformes de streaming du monde entier».

Les artistes marocains ont été nominés dans les catégories hip-hop arabe, indie, meilleur artiste masculin et meilleure artiste féminins. Les distinctions se sont basées sur plusieurs classements, comme le Hot 100 et Artist 100.