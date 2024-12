Histoire récente des hivers glaciaux au Maroc

L’hiver, les températures baissent considérablement, avec des vagues de froid annonçant la fin d’un été plus long que prévu. Au Maroc, ce phénomène n’est pas inédit. Les périodes de basses températures récurrentes ont marqué l’histoire météorologique à plusieurs reprises.

Années 1770 : Sécheresse, inondations, maladies et hiver glacial

Au Maroc, les années 1770 constituent une décennie tristement marquée par une série de catastrophes climatiques et naturelles. Les archives historiques montrent qu’entre 1770 et 1779, les habitants du pays ont vécu une épidémie en 1778, une famine et une invasion de sauterelles de 1778 à 1779, une sécheresse de 1775 à 1779, un tremblement de terre en 1773, des tempêtes, des inondations, une vague de chaleur et un temps glacial de 1775 à 1778.

Dans une étude sur la santé publique au cours du premier siècle de la domination alaouite au Maroc (1670 – 1790), l’archéologue Allan R. Meyers énumère les catastrophes naturelles survenues aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi ces événements figure une vague de froid en 1778, précédée d’une vague de chaleur en 1777, comme le souligne «Famine Relief and Imperial Policy in Early Modern Morocco: The Political Functions of Public Health».

A l’échelle mondiale, la baisse des températures au Maroc pourrait avoir été influencée par la situation en Europe. En effet, les années 1770 sont connus pour des hivers parmi les plus froids d’Europe, connus plus tard sous le nom de Grand Hiver. Dans le temps, ce phénomène a conduit au gel des rivières et causé plusieurs morts, comme en France et en Angleterre. Ainsi, les années 1700, notamment en 1709, sont connus pour des baisses de température historiques à travers la Méditerranée. De ce fait, le Maroc a fait partie des régions concernées par le Petit Âge glaciaire mondial.

Ce terme désigne une vague de températures extrêmement froides à travers le monde, qui s'est entre le début du XIVe siècle et le milieu du XIXe siècle. Selon Britannica, cette période a vu les températures dans l’hémisphère nord baisser de 0,6 °C (1,1 °F) par rapport à la moyenne, entre 1000 et 2000 de notre ère.

1956 et autres vagues de froid notables

Au Maroc, les données de température des 75 dernières années nous ramènent aux années 1950. L’hiver le plus froid cette période a été celui de 1956, avec une température moyenne de 11,8 °C, entre décembre et février. Bien plus tard, au XXIe siècle, l’année 2008 a été inédite par sa vague de froid qui a frappé toute l’Afrique du Nord, accompagnée d’inondations meurtrières.

En Algérie, le bilan a fait état de 93 morts. En octobre de la même année, le Maroc a connu des pluies torrentielles, une vague de froid et des chutes de neige dans plusieurs provinces, selon le rapport «Logistique humanitaire : relever le défi de la préparation et de la réponse aux catastrophes». Au royaume, le phénomène a fait 70 morts et a laissé de nombreuses familles sans abri.

Quelques années plus tard, l’une des vagues de froid les plus importantes a été celle de 2016. Selon les données de ReliefWeb, service numérique spécialisé du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le phénomène a touché le Maroc le 27 février 2016, «provoqué par un flux d’air polaire traversant l’Europe et l’Afrique du Nord depuis le pôle Nord».

Par conséquent, les hauteurs de l’Atlas et les plaines voisines ont été confrontées à de violents orages et à d’importantes chutes de neige, notamment sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux de l’Est. Les autorités ont alors mobilisé les ressources humaines et matérielles pour venir en aide aux populations touchées. Les régions fortement impactées auront été l’Oriental, Tadla Azilal et quatre localités de Fès Taza.

L’hiver suivant, en 2017, une nouvelle vague de froid a frappé la plupart des villes du Maroc. Les températures ont chuté jusqu’à -13°C dans les zones de haute altitude et entre -2 et 0°C à l’intérieur du pays. Les régions de l’est, du nord et du sud ont été particulièrement touchées.

Ces basses températures ont été attribuées à un flux massif d’air polaire en provenance de l’Arctique, traversant l’Europe de l’Est et l’Afrique du Nord. Sur instruction royale, un programme spécial a été lancé pour aider les populations touchées.