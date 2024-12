Mondial 2030 : Le Maroc, l’Espagne et le Portugal officiellement désignés par la FIFA

C’est officiel : Le Maroc, le Portugal et l’Espagne sont désignés pays hôtes du Mondial 2030, à l’issue d’une réunion extraordinaire du Congrès de la Fédération internationale de football association (FIFA), tenue ce mercredi par visioconférence.

La veille, une analyse contenue dans les rapports d’évaluation des candidatures a déterminé que l’ensemble des dossiers dépassaient les exigences minimales requises pour accueillir la grand-messe footballistique.

C’est ainsi que l’instance a décidé de présenter ces candidatures au Congrès extraordinaire, selon un communiqué publié la veille.

En octobre 2023, le conseil de la FIFA a déjà choisi unanimement le dossier Maroc - Espagne - Portugal comme candidature unique pour le Mondial 2030. Ainsi, cette édition sera celle qui réunira les différentes nations autour des valeurs du ballon rond, marquant le centenaire de la Coupe du monde, célébré la même année.

Pour cette raison, il a précédemment été décidé que les trois premiers matchs de la grand-messe se tiennent en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, là où tout a commencé.

Dans le temps, le président de la FIFA a souligné la symbolique de cette communion sportive qui se veut universelle : «Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent», a-t-il dit.

Soulignant que deux continents, l’Afrique et l’Europe, seront «unis non seulement dans une célébration du football, mais aussi en assurant une cohésion sociale et culturelle unique», il s’est félicité de cette édition, qui incarnera selon lui un «beau message de paix, de tolérance et d’inclusion».