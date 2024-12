Maroc : Un militant BDS condamné à un an de prison ferme

Le tribunal correctionnel de première instance à Casablanca a condamné, hier, Ismail Ghazaoui, à un an prison ferme. Le militant du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël (BDS) a été poursuivi pour «incitation à commettre des crimes», sur fond de participation à une manifestation en soutien au peuple palestinien et contre la normalisation.

Le 25 octobre dernier, Ismail Ghazaoui, ingénieur agronome de 34 ans, a déjà été interpellé, sur son chemin vers le consulat des Etats-Unis à Casablanca, pour participer à un sit-in contre le soutien de l'administration américaine au génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Il a ensuite été relâché.

Le 19 novembre, le militant a été convoqué devant la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca, puis il a été placé en garde à vue, le procureur ayant ordonné sa détention.

BDS Maroc s'est indigné de l'arrestation, qu'il qualifie d'«atteinte flagrante contre la liberté d'expression et une tentative honteuse de faire taire les voix libres au Maroc». Le mouvement a ainsi fustigé ce qu'il considère comme «une criminalisation du devoir humanitaire de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien».