UA : Après le Maroc et l'Algérie, l'Égypte propose sa candidature à la vice-présidence

L'Egypte a rejoint le Maroc et l'Algérie, en lice pour la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine (UA), un rôle qui sera attribuée à l'Afrique du Nord.

Ainsi, la Mission permanente de l'Egypte auprès de l'UA à Addis-Abeba a organisé, mercredi, un «événement majeur» auquel ont participé des membres des missions diplomatiques accréditées auprès de l'UA, de la Commission de l'UA et des think tanks et centres de recherche africains pour promouvoir la candidature de Hanan Morsi à ce poste, selon un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aaty a prononcé un discours exprimant la «pleine confiance des dirigeants égyptiens dans la compétence du pays candidat et sa capacité à contribuer au processus de réforme institutionnelle».

La candidature égyptienne sera en compétition avec le Maroc, en la personne de Latifa Akharbach, actuelle présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, ainsi que de l'Algérie, représentée par Selma Malika Haddadi, ambassadrice en Ethiopie et ancienne directrice des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères.

Le Maroc a déposé sa candidature le 3 août dernier, tandis que l'Algérie l'a fait le 31 juillet. Les élections auront lieu en marge du prochain sommet ordinaire de l'Union africaine, prévu en février 2025.

En 2023, le Maroc et l'Algérie ont déjà exprimé leur volonté d'accéder à la présidence tournante de l'organisation africaine pour 2024. Cependant, en raison de leurs divergences, ils ont retiré leur candidature au profit du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani.