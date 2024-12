Après le PARLATINO, l’Algérie veut concurrencer le Maroc au Parlement d’Amérique centrale

Après avoir obtenu, en septembre, le statut de membre observateur auprès du PARLATINO (Parlement latino-américain et caribéen), l’Algérie a désormais dans le viseur le PARLACEN (Parlement centraméricain). En témoigne le mémorandum d’entente, signé mercredi 4 décembre à Panama City, entre la Chambre algérienne des députés et le PARLACEN, une instance qui réunit le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, et la République dominicaine.

«Cet accord représente une étape importante vers le renforcement des relations entre l'Algérie et l'Amérique centrale. Il reflète aussi l'engagement des deux parties à élargir les cadres de coopération parlementaire et à soutenir les questions de développement durable et de paix internationale», indique la Chambre basse algérienne dans un communiqué.

Le Parlement marocain est, depuis février 2022, membre observateur auprès du PARLACEN. Les relations entre les deux institutions législatives sont étroites. En juin 2016, le bureau exécutif du Parlement des pays de l’Amérique centrale avait tenu une réunion à Laayoune avec le bureau de la Chambre des conseillers.

L’actuel président du PARLACEN est Carlos René Hernández Castillo du Salvador, un pays qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Au PARLACEN, l’Algérie peut compter sur l’appui du Nicaragua et du Honduras (deux États ayant établi des relations avec la «RASD») pour obtenir le statut de membre observateur.