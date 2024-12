Le Maroc ambitionne de faire de l’ANRE un «super régulateur» de l’énergie

Le paysage énergétique marocain devrait se transformer dans les prochaines années. En effet, le Royaume s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie énergétique en refondant l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE). Cette réforme vise à transformer l’instance en un régulateur global du secteur énergétique, reflétant la maturité atteinte par le pays dans ce domaine.

Comme indiqué par Yabiladi, lors du Conseil des ministres, hier mercredi, le Roi Mohammed VI a appelé à une révision de la loi encadrant l’ANRE pour élargir ses prérogatives. Outre l’électricité, l’autorité s’ouvrira désormais au gaz naturel, aux énergies nouvelles comme l’hydrogène et ses dérivés, ainsi qu’à l’ensemble des segments liés à la production, au stockage, au transport et à la distribution. Cet élargissement alignera le Maroc sur les meilleures pratiques internationales et renforcera son attractivité auprès des investisseurs.

Le contexte est porteur : avec 45 % de son mix électrique provenant déjà des énergies renouvelables en 2024, le Maroc dépasse le rythme prévu pour atteindre ses objectifs pour 2030, fixés à 52 %. Le Royaume vise désormais 56 % dès 2027. Sa capacité installée en énergies renouvelables atteignait 4 600 MW à fin 2023, avec une augmentation de 3 000 MW prévue d’ici 2030.

Grâce à des ressources renouvelables exceptionnelles, le Royaume est aujourd’hui classé premier en Afrique en matière d’attractivité pour les investissements dans les énergies propres, selon le Renewable Energy Country Attractiveness Index. Il figure également parmi les trois premiers pays au monde pour la production d’hydrogène vert à bas coût, d’après l’IRENA.

En repositionnant l’ANRE comme un «super régulateur», le Maroc affirme son ambition de devenir un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale, tout en consolidant son rôle de corridor stratégique reliant l’Europe, l’Afrique et le bassin atlantique. Cette refonte s’inscrit dans une vision plus large visant l’indépendance énergétique, la durabilité et la contribution à un avenir bas-carbone.