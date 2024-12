France : La FNEM dénonce «l’acharnement continu» contre les écoles privées musulmanes

La Fédération nationale de l’enseignement privé musulman (FNEM) a fustigé la procédure demandée par la préfète pour résilier les contrats d’association du groupe scolaire Al-Kindi à Décines (Lyon). Dans un communiqué publié mardi, le président de la FNEM, Makhlouf Mameche, alerte que l’établissement regroupant primaire, collège et lycée «risque de perdre l’ensemble de ses contrats, mettant en péril des années de travail acharné, réalisé dans le respect des lois et des exigences de l’Education nationale». Par ailleurs, il souligne que le groupe scolaire «figure parmi les meilleurs établissements de la région Rhône-Alpes et se distingue également à l’échelle nationale».

«A l’instar du lycée Averroès à Lille, dont le contrat d’association a été résilié en 2024 par le Préfet, Al-Kindi fait aujourd’hui lui aussi l’objet d’une procédure visant à résilier tous ses contrats», a-t-il déploré, faisant savoir qu’«une réunion de la commission de concertation est prévue le 12 décembre prochain pour statuer sur cette décision».

Dans ce sens, la FNEM a exprimé son indignation de ce traitement à l’égard les établissements privés musulmans, pointant «des décisions disproportionnées» et «des contrôles intensifiés» par rapport à d’autres réseaux d’enseignement privé.

En 2024, le groupe scolaire Averroès a vu son contrat d’association résilié, tandis que le collège privé musulman Avicenne a été menacé d’une fermeture finalement annulée par la justice à Nice. «Ces décisions portent atteinte au principe fondamental d’égalité de traitement et réduisent injustement la liberté d'enseignement, pourtant garantie par la Constitution», dénonce le président de la FNEM.

Par ailleurs, il indique que «les écoles privées musulmanes répondent à une demande croissante des familles, en proposant un cadre pédagogique qui allie excellence académique, respect des valeurs de la République et transmission de valeurs propres».