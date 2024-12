«La laïcité au Maroc» : Ahmed Toufiq répond à Benkirane

Le débat sur la laïcité au Maroc tourne à une partie de ping-pong. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a réagi à la déclaration du secrétaire général du Parti de la justice et du développement, Abdelilah Benkirane, qui a critiqué ses propos au Parlement, révélant que le Maroc est en réalité un «État laïc».

Dans une lettre intitulée «Plainte à Dieu», adressée à Benkirane, Toufiq a écrit : «Vous avez réagi à ce que les gens ont compris, à savoir que j'aurais affirmé que l'État au Maroc est laïc. Or, je n'ai pas mentionné l'État puisque l'État est celui du Commandeur des croyants, et vous savez que je m'occupe, par la grâce de Dieu, des affaires religieuses depuis plus de deux décennies.»

Toufiq a reproché à Benkirane de ne pas l'avoir interrogé sur ses propos, ajoutant : «Puisque vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes trompé.» Il a ensuite énuméré les caractéristiques du PJD, du système politique marocain, du fonctionnement des institutions, du système juridique, des conventions internationales, etc., toutes «dérivées d'un système occidental laïc».

Il a également ajouté à l'adresse de Benkirane : «En tant que chef du gouvernement, vous auriez dû être convaincu des libertés individuelles telles qu'inscrites dans la constitution et protégées par les règles de l'ordre public, et cela est dérivé d'un contexte occidental séculier.»

«J'ai écrit cette lettre non pour vous convaincre, et vous savez que je ne veux pas répondre aux calomniateurs, mais l'intention est que le 'public' l'entende, et que vous soyez parmi les témoins. Et peut-être que certains de ceux qui ont entendu votre diffamation comprendront.» Ahmed Toufiq

Benkirane s'excuse mais maintient sa déclaration

Quelques heures plus tard, Benkirane a répondu : «Je suis soumis à des attaques qui sont à peine comptables, mais je ne me soucie pas de la plupart d'entre elles parce que je connais les intentions de leurs auteurs. Cependant, votre lettre a eu un impact différent, alors j'ai pris ma plume, ce que je fais rarement, non pas pour vous répondre mais seulement pour clarifier certains faits pour vous dans l'espoir que cela corrigera les incompréhensions.»

Benkirane a confirmé que la déclaration au Parlement «l'a contrarié», et qu'il n'a «pas répondu» à Ahmed Toufiq, s'excusant si sa déclaration l'a contrarié. Mais il a plutôt répondu «aux parties hostiles et malveillantes voulant exploiter cette déclaration pour instiller dans l'esprit des gens ce que ni vous ni moi n'acceptons».

«Si ma déclaration vous a contrarié, je vous assure que vous n'étiez pas visé, mais uniquement ceux qui voulaient l'exploiter à de mauvaises fins. C'est pourquoi je déclare que je maintiens ma déclaration et en suis fier, et si vous avez ressenti une quelconque offense, je m'excuse auprès de vous publiquement et directement.» Abdelilah Benkirane

Pour rappel, Benkirane avait déclaré lors d'une réunion de communication organisée par son parti à Oulad Berhil le dimanche 1er décembre 2024, que le Maroc est un «État islamique, et non laïc. Son roi est le Commandeur des croyants, pas un roi ordinaire ; il est le Commandeur des croyants non pas depuis aujourd'hui ou hier, ou un mois, ou un an, ou 50 ans, mais depuis de nombreux siècles».

Cela est venu en réponse aux propos du ministre des Habous et des Affaires islamiques il y a une semaine, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants. Il avait révélé qu'à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, il avait eu une discussion avec le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui s'est montré «surpris» lorsque Ahmed Toufiq a affirmé que «nous au Maroc, nous sommes laïcs».