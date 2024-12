Benkirane répond au ministre des Habous : Le Maroc est un pays islamique, pas laïc

En réaction aux déclarations du ministre des Habous et des Affaires islamiques, le secrétaire général du Parti de la justice et du développement, Abdelilah Benkirane, a martelé que le Maroc est un État islamique.

Lors d'une rencontre organisée par son parti à Oulad Berhil, ce dimanche, Benkirane a affirmé que le Maroc est «un État islamique et non laïc, et son roi est le Commandeur des croyants et non un roi ordinaire. Il est le Commandeur des croyants non pas depuis aujourd'hui ou hier ou un mois, ou un an, ou 50 ans, mais depuis plusieurs siècles».

Ahmed Toufiq avait déclaré, lundi dernier, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, que lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, il a rencontré le ministre de l'Intérieur français. Bruno Retailleau s'est montré «choqué», lorsque le ministre des Habous a affirmé que le Maroc est un État «laïc».

Mais Toufiq a nuancé en expliquant à son interlocuteur quelque peu surpris que «la laïcité marocaine diffère de celle en France. Certes, nous n’avons pas les articles de la loi de 1905 comme vous, mais chacun de nous est libre de faire ce qu’il veut, car “nulle contrainte en religion”» ; référence au verset 256 de la Sourate 2 du Coran.

Ahmed Toufiq a révélé avoir reçu un message du ministre français, pour poursuivre la discussion sur le sujet.