Coupe du Monde 2030 : Analyse en 5 axes de la candidature Espagne-Maroc-Portugal par la FIFA

Mention «très bien» pour la candidature Maroc - Portugal - Espagne pour accueillir la Coupe du Monde de football 2030. Dans son évaluation des différents aspects de l'organisation cet évènement mondial, la FIFA a attribué une note moyenne de 4,2 sur 5 points.

La direction de la FIFA a confirmé hier que la candidature conjointe sera examinée par le Congrès extraordinaire de la FIFA, qui aura lieu par visioconférence le 11 décembre 2024. Le dossier a dépassé toutes les exigences minimales d'accueil lors des évaluations techniques, dont voici les détails sur les principaux axes.

1. Choix pléthorique de stades

La FIFA a expliqué que la candidature conjointe offre une gamme intéressante et diversifiée d'options, incluant un total de 20 stades : six au Maroc, trois au Portugal, et 11 en Espagne. Ce nombre dépasse le minimum requis (14 stades) pour accueillir la Coupe du Monde, ce qui «offre une grande flexibilité dans le choix d'un ensemble diversifié et distinctif de stades à travers les trois pays».

Concernant les stades marocains, cinq d'entre eux accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et tous sont en cours de construction ou de rénovation pour répondre aux exigences de la FIFA. L'un des projets les plus en vue est le "Stade Hassan II" de Casablanca, sis à Benslimane, qui devrait être le plus grand stade de football au monde.

La FIFA a précisé que malgré l'ampleur des projets de rénovation et la nature limitée de certains espaces, notamment au Portugal et en Espagne, «le début précoce des travaux dans de nombreux cas, la qualité des plans présentés, l'engagement fort envers les projets, et l'équipe solide soutenant la mise en œuvre fournissent toutes de grandes garanties».

2. Hôtels et sites d'entrainements au top

Dans le secteur hôtelier, la FIFA a déclaré dans son évaluation qu'ils répondent à de bons standards, le dossier comprenant 94 hôtels pour les équipes, deux hôtels pour les arbitres, et 80 hôtels spécifiques aux lieux des matchs. D'autre part, l'évaluation a noté que les sites d'entraînement, au nombre de 150, sont conformes aux standards les plus élevés.

3. Le Centre de diffusion : Casablanca ou Madrid ?

Concernant le Centre International de Diffusion, la FIFA a expliqué que le dossier propose deux options : la première à l'Office des foires et expositions international de Casablanca, et la seconde au Recinto Ferial Casa de Campo à Madrid. Après les avoir évaluées, il a été confirmé qu'elles «répondent à la plupart des exigences de base et la capacité d'accueillir avec succès le Centre International de Diffusion».

4. Transport et sécurité au rendez-vous

Parmi les points forts de la candidature conjointe, l'aspect du transport, que ce soit entre ou au sein des villes, se distingue. Il est "soutenu par une infrastructure avancée et des plans clairs pour aborder les défis de coordination entre les trois pays».

La FIFA a également confirmé que «le dossier de sécurité des trois pays est solide», et il est «soutenu par une expérience antérieure dans l'organisation et la sécurisation d'événements sportifs majeurs, avec un plan pour renforcer la coopération régionale et internationale afin d'assurer la sûreté et la sécurité de la Coupe du Monde 2030».

5. Quid de l'environnement et droits humains ?

Dans le domaine de l'environnement et des droits humains, la FIFA a déclaré que le dossier «reflète un engagement fort envers la durabilité et la protection des droits de l'homme et de l'environnement, avec des mesures concrètes pour atténuer les impacts négatifs associés au tournoi».

La FIFA a également mené une évaluation de la candidature soumise par l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde, qui a reçu une note moyenne de 3,6 sur 5. Elle répond également aux exigences minimales d'accueil pour chaque match commémoratif du centenaire.