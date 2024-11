Sahara occidental : Quels sont les pays qui reconnaissent encore la «RASD» ?

À la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, le nombre de pays reconnaissant la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)», autoproclamée par le Front Polisario depuis les camps de Tindouf en 1976, dépassait les 80. Soutenu militairement, financièrement et surtout diplomatiquement par Alger, le Front a même réussi à obtenir un siège à l'Union africaine en 1982.

En plus de la diplomatie active de l'Algérie, le Front séparatiste a tiré bénéfice des conditions de la Guerre froide entre le bloc de l'Est mené par l'Union soviétique, avec lequel Alger était alignée, et le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis d'Amérique.

Depuis la chute du Mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique, la dynamique pro-Polisario a été freinée. Plus de 50 pays ont ainsi retiré leur reconnaissance de la «RASD», mais l'entité séparatiste maintient encore des relations diplomatiques avec certains pays en Afrique et en Amérique latine, et de rares exceptions en Asie.

L'Amérique latine n'est plus un bastion du Polisario

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'Amérique latine a connu une vague de gauche dont le front séparatiste a bénéficié, trouvant un fort soutien de nombreux pays latins dans les organisations et forums internationaux. Cependant, avec le retour de la droite au pouvoir dans plusieurs pays, la situation a changé.

Actuellement, seuls huit pays d'Amérique latine reconnaissent le Polisario, à savoir : le Mexique, le Belize, l'Uruguay, le Venezuela, Cuba, et le Nicaragua. La Bolivie, après de nombreux atermoiements, a maintenu sa reconnaissance. Enfin, Trinité-et-Tobago, qui n'a pas encore procédé à un retrait, a cependant déclaré être favorable à une solution politique au conflit du Sahara.

Il y a quelques jours, le Panama, qui était le premier pays de la région à reconnaître la «RASD» en juillet 1978, a rejoint la liste des pays ayant décidé de suspendre leurs relations et de «soutenir les efforts du Secrétaire général et de la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies, pour parvenir à une solution pacifique, juste et durable acceptable par les parties».

Avant cela, le 22 octobre 2024, l'Équateur a pris la même décision que le Panama en retirant sa reconnaissance de la «République arabe sahraouie démocratique». Un jour plus tôt, le président brésilien Luiz Inácio Lula a annoncé son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental.

En septembre 2023, le ministère péruvien des Affaires étrangères a annoncé le retrait de la reconnaissance de la «RASD» et la rupture de toutes relations avec elle.

Plus de deux ans auparavant, le Polisario avait reçu de mauvaises nouvelles de la Barbade et du Salvador, qui ont annoncé le gel de leurs relations.

D'autres pays pourraient suivre cette dynamique. Il y a dix jours, le Sénat du Paraguay a exhorté le gouvernement à soutenir l'initiative d'autonomie pour le Sahara proposée par le Maroc en 2007. En décembre 2022, le Sénat de l'Uruguay a décidé d'annuler le «Comité d'amitié avec le Front Polisario», et le rapprochement avec le Maroc plaide pour un probable gel des relations avec le Polisario à l'avenir.

Absence en Asie et présence en Afrique australe

À l'instar du continent européen, où aucun de ses pays n'a de relations diplomatiques avec le Polisario, les séparatistes n'ont pas réussi à promouvoir leur sécession du Maroc sur le continent asiatique. Les grands pays asiatiques n'ont pas reconnu la «RASD», sauf l'Inde, qui l'a reconnue en 1985 avant un retrait en 2000.

Actuellement, quatre pays asiatiques reconnaissent la «RASD», principalement pour des raisons d'idéologie politique : la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos et le Timor oriental, qui a obtenu son indépendance de l'Indonésie en 2002 après un référendum d'autodétermination.

Mais c'est sur le continent africain que le Polisario a le plus d'alliés par rapport aux autres continents. Des pays africains importants, principalement l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Éthiopie, le Botswana, le Kenya, le Mozambique, le Rwanda, le Nigeria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe, reconnaissent toujours la «RASD» à des degrés divers.

Il est à noter que depuis 2011, aucun pays africain n'a reconnu la «République du Polisario», alors que le processus de retrait de reconnaissance devrait s'intensifier, car le Maroc a réussi à pénétrer les bastions du front en Afrique australe.

L'Europe sort de la zone grise

Jusqu'à récemment, les pays européens préféraient maintenir une position neutre, exprimant leur soutien aux Nations Unies pour trouver une solution garantissant le «droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui». Cependant, l'équilibre a clairement penché en faveur du Maroc, avec au moins 19 pays de l'Union européenne soutenant officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara ou le plan d'autonomie proposé par Rabat. La Hongrie a annoncé, dernièrement, soutenir la proposition d'autonomie marocaine au Sahara, comme seule et unique solution.

Avant cela, la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara, tandis que l'Espagne, ancienne puissance coloniale du Sahara, après une longue période d'hésitation, a décidé de soutenir la proposition d'autonomie comme seule solution au conflit du Sahara.

Avec le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, un nouveau chapitre pour le Maroc se profile à l'horizon, car d'autres pays devraient suivre les pas de Washington et soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara.