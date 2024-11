Sahara : Le Maroc récolte les fruits de son offensive diplomatique dans les Caraïbes

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, ce jeudi 28 novembre à Rabat, séparément les Premiers ministres de Sainte-Lucie, Philip Joseph Pierre, de Grenade, Dickon Mitchell, et du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit. Les trois chefs de gouvernements caribéens ont réitéré leur soutien à la marocanité du Sahara, rapporte la diplomatie marocaine dans des communiqués séparés.

Ces expressions d’appui s’inscrivent en droite ligne avec la position de l’Organisation des États des Caraïbes, à laquelle appartiennent Sainte-Lucie, Grenade et le Commonwealth de la Dominique, ainsi qu'Antigua-et-Barbuda, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ce bloc régional avait inauguré, le 31 mars 2022, une représentation consulaire à Dakhla.

Les entretiens du 28 novembre ont été sanctionnés par la signature d’une feuille de route de coopération 2025-2027 avec Grenade et d’un accord avec le Commonwealth de la Dominique portant sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Pour rappel, le 8 novembre, le royaume avait conclu avec le gouvernement de Sainte-Lucie une feuille de route de coopération 2025-2027.

Le Polisario a perdu presque toutes ses plumes dans la région

Les reconnaissances de la marocanité du Sahara par ces États des Caraïbes sont le fruit d’une ouverture sur cette région du continent américain, initiée depuis une vingtaine d'années, par la diplomatie marocaine. Avant d’installer un consulat à Dakhla, ces pays avaient exprimé leur solidarité avec l’opération, du 13 novembre 2020, lancée par les Forces armées royales (FAR) pour libérer la circulation au passage d’El Guerguerate. Ces États défendent également les positions du royaume au Comité des 24 de l’ONU où siègent Antigua-et-Barbuda, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie.

Le Maroc compte aussi d’autres alliés dans la communauté Caribéenne (CARICOM), comme la République Coopérative de Guyana qui a retiré, en novembre 2020, sa reconnaissance de la «RASD». Le Suriname, quant à lui, est allé plus loin en ouvrant, en mai 2022, un consulat général à Dakhla.

Cette offensive diplomatique du royaume dans cet espace a profondément changé la donne. «Jusqu’en 2009, l’ensemble des 14 pays des Caraïbes reconnaissaient la république fantomatique, à l’exception des Bahamas qui soutenaient l’intégrité territoriale du Royaume. Aujourd’hui, 12 des 14 pays de ce groupement ont changé leur position en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud», s’était félicité, en mai 2022, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans des déclarations à la presse. Entre-temps, la République Dominicaine a retiré sa reconnaissance et a annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat à Dakhla. Il ne reste plus que le Belize pour le Grand Chelem.