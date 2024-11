Italie : Un réfugié marocain risque l'expulsion pour agression sexuelle

Un Marocain de 24 ans fait face à une expulsion en Italie pour des accusations d'agression sexuelle. La police de Bari, dans le sud de l'Italie, a émis un décret d'expulsion contre l'homme, identifié par ses initiales A.H.

Les événements menant à cet ordre d'expulsion remontent au dimanche 24 novembre, lorsque le jeune homme se trouvait dans un bus voyageant entre Bolzano et Merano.

Selon l'agence de presse italienne ANSA, le Marocain s'est approché d'une jeune passagère et l'a forcée à descendre du bus. Il l'a ensuite emmenée dans un endroit isolé et mal éclairé, où il l'a embrassée et touchée de force.

Un automobiliste de Bolzano, qui passait par là, a remarqué la situation et s'est arrêté pour aider la jeune femme, qui luttait pour se libérer de l'agresseur. La femme a ensuite appelé la police. Même si l'agresseur a, entre-temps, pris la fuite, les agents de patrouille l'ont retrouvé et l'ont arrêté.

L'homme a été conduit au poste de police pour identification. Le réfugié était sans domicile en Italie. Après une audience de validation, le commissaire de police, Paolo Sartori, a émis un décret d'expulsion contre A.H., ainsi qu'un ordre pour sa détention au CPR de Bari.