«Le Maroc a ouvert un dialogue avec Tiktok», affirme le ministre de la Culture

Le ministre de la Culture a annoncé, mardi 26 novembre à la Chambre des conseillers, que «TikTok a accepté de nouer le dialogue avec le Maroc». Le géant chinois «a même exprimé sa disposition à ouvrir un bureau au Royaume du Maroc», a indiqué Mohamed Mehdi Bensaid. «Nous allons intervenir dans ce cadre afin que TikTok soit au courant des concepts de la culture marocaine», a-t-il précisé.

Avec les GAFA (acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon), le ministre de la Culture a révélé qu’«il y a des tentatives, avec des pays arabes, en vue de désigner un interlocuteur commun qui aura pour mission d’ouvrir un dialogue avec les GAFA sur certains problèmes, portant essentiellement sur les valeurs de l’ensemble des pays arabes et "Tamaghrabite" au Maroc et sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas». Bensaid a reconnu qu’il y a des divergences entre les GAFA et les pays arabes sur «la liberté d’expression ainsi que sur les valeurs du Royaume du Maroc».

Pour rappel, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, avait affirmé, le 13 mai à la Chambre des représentants, que «les budgets de Facebook et TikTok dépassent celui du Maroc. Nous ne pouvons pas interdire ces plateformes, parce que tout simplement la décision ne dépend pas de nous. Ce ne sont pas de petites boutiques, nous sommes face à de grands groupes internationaux».

Des députés et des conseillers ont demandé au gouvernement d'interdire certains réseaux au Maroc.