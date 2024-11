Cinq équipes marocaines en route pour l’Olympiade Mondiale de Robotique à Izmir

Cinq équipes marocaines porteront les couleurs du Royaume lors de la finale de l'Olympiade Mondiale de Robotique (World Robot Olympiad™), organisée du 28 au 30 novembre 2024 à Izmir, en Turquie. Cette compétition d'envergure internationale, qui réunit chaque année de jeunes talents venus des quatre coins du globe, se distingue par sa mission : promouvoir l'innovation et la robotique.

Parmi les équipes marocaines en lice : The Cybernauts (El Jadida) dans la catégorie Robomission Senior, ainsi que quatre équipes de Tanger – Mindcraft (Future Engineers), Mindcraft Bravo (Robomission Junior), Mindcraft Delta (Robomission Elementary) – et NexTech (Casablanca) pour Future Innovators Senior.

Ces jeunes prodiges ont décroché leur qualification lors du tournoi national organisé en mai 2024 à Casablanca, sous l'égide de l'Association LOOP For Science & Technology. L'édition 2024 promet d'être la plus ambitieuse à ce jour, avec un nombre record de participants et de pays représentés.

L'Association LOOP For Science & Technology, fondée en 2018, œuvre à promouvoir l'éducation STEAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques) auprès des jeunes au Maroc. Elle est affiliée à des programmes internationaux tels que FIRSTⓇ et la World Robot Olympiad™.