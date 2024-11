NRI 2024 : Le Maroc progresse à la 76e place pour les infrastructures numériques

Le Maroc s'est classé 76e dans l'édition 2024 de l'Indice de Préparation au Réseau (NRI), qui évalue l'accès et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans 133 économies. Le royaume a gagné une place par rapport à l'édition de l'année dernière, où il s'était classé 77e sur 134.

Publié par l'institut de recherche et d'éducation indépendant et non partisan Portulans Institute et la Saïd Business School de l'Université d'Oxford, le NRI attribue des scores sur une échelle de 0 à 100.

Le classement mondial est dominé pour la troisième année consécutive par les États-Unis, suivis de Singapour, de la Finlande et de la Suède. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), le Maroc se positionne 8e, derrière les Émirats Arabes Unis (28e), l'Arabie Saoudite (35e), le Qatar (38e), Oman (50e), Bahreïn (51e), le Koweït (67e) et la Jordanie (74e), et devant l'Iran (79e), l'Égypte (85e), la Tunisie (96e) et l'Algérie (100e).

L'indice est basé sur quatre piliers principaux : Technologie, Personnes, Gouvernance et Impact. Chaque pilier comprend trois sous-piliers et 54 variables supplémentaires.

Le Maroc progresse dans les piliers Technologie et Personnes

Le Maroc s'est classé le plus haut dans le pilier Technologie, qui évalue l'infrastructure technologique cruciale pour l'engagement d'un pays dans l'économie mondiale, et le pilier Personnes, qui évalue l'application des TIC à travers trois aspects : individus, entreprises et secteurs publics, se classant respectivement 64e et 72e.

«Les États arabes comprennent quatre économies avec de solides performances numériques, le Maroc et la Jordanie dépassant les attentes en matière de Technologie et de Personnes», ont écrit les auteurs du rapport, les deux autres pays arabes étant l'Égypte et la Tunisie.

Le Maroc a obtenu ses pires résultats dans le pilier Impact, qui examine comment l'économie en réseau se traduit par une croissance holistique et un enrichissement sociétal, se classant 99e sur 133 pays. Le Maroc s'est classé 83e en Gouvernance, qui évalue comment les économies créent des règles et des systèmes pour maintenir un réseau sûr et fonctionnel.

Le NRI 2024 révèle un «paysage numérique mondial complexe où des disparités significatives existent entre les régions et les niveaux de développement», soulignant que les États-Unis «dominent avec des performances exceptionnelles dans les mesures d'adoption et d'innovation technologique, excellant particulièrement dans des domaines comme les publications scientifiques sur l'IA, les accords de capital-risque en IA et la transformation numérique des entreprises».

Le Tchad, la République Démocratique du Congo, le Burundi et le Yémen sont en bas du classement NRI 2024.

«En travaillant ensemble, les gouvernements, les entreprises et la société civile peuvent créer des cadres solides de gouvernance, de stabilité et de confiance qui permettent à la technologie d'atteindre son plein potentiel dans l'amélioration du bien-être social et économique», a souligné le professeur Soumitra Dutta, co-fondateur et président de Portulans Institute, co-éditeur du NRI, et doyen de la Saïd Business School.