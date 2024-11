Le fugitif d'Anvers Samir «Turtle» capturé au Maroc pour trafic de drogue

Recherché à la fois en Belgique et aux Pays-Bas, un fugitif de 50 ans surnommé «Samir Patatje» a été arrêté au Maroc, ont rapporté les médias belges lundi. Le résident d'Anvers est recherché pour trafic international de cocaïne et est soupçonné de trafic d'ecstasy et de traite humaine au Maroc.

Identifié comme Samir El Y., mais connu sous les surnoms «Patatje» ou «Samir Turtle», il a été arrêté il y a un mois près de Casablanca.

Il y a des enquêtes ouvertes concernant Samir El Y. à la fois à Bruxelles et à Anvers. Ces affaires sont liées à l'enquête Sky ECC, dans laquelle la police a réussi à intercepter et à déchiffrer des millions de messages confidentiels et cryptés entre criminels.

Samir El Y., qui vit officiellement à Borsbeek mais s'est caché à Dubaï pendant des années, utilisait les noms «Dragon» et «Isaac Griffith» au sein de Sky ECC, le plus grand réseau de messagerie cryptée au monde. Le système était principalement utilisé par des organisations criminelles internationales impliquées dans le trafic de drogue.