Xi Jinping : «le Maroc et la Chine doivent se soutenir mutuellement»

D´une simple escale technique, la visite du président chinois au Maroc a été l'occasion de réaffirmer les liens entre les deux pays. En témoignent les déclarations de Xi Jinping, rapportées par la presse officielle à Pékin. Le chef d'État a annoncé, lors de sa rencontre du jeudi 21 novembre avec le prince héritier Moulay El Hassan, que la Chine est prête à continuer de travailler avec le Maroc pour se soutenir mutuellement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs et pour favoriser un plus grand développement du partenariat stratégique sino-marocain.

Le président s'est félicité que les relations sino-marocaines aient connu un développement solide, avec une coopération pratique fructueuse et des échanges de plus en plus dynamiques dans divers domaines, indiquent les mêmes sources médiatiques chinoises.

Xi Jinping a affirmé que la Chine soutient les efforts du Maroc pour préserver la sécurité et la stabilité nationales, appelant les deux pays à élargir les échanges culturels et interpersonnels afin de renforcer le soutien public à leur amitié.

Pour sa part, le prince héritier Moulay El Hassan a souligné que les relations bilatérales ont maintenu une bonne dynamique de développement, rapportent les médias officiels à Pékin. Il a également remercié la Chine pour son précieux soutien au Maroc pendant la pandémie de COVID-19. Et d'ajouter que Moulay El Hassan a exprimé la disposition du royaume à travailler avec la Chine pour se soutenir fermement dans la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité nationales.

Rabat appuie, en effet, l'intégrité territoriale de la Chine. De son côté, Pékin a toujours exclu le Polisario de ses réunions avec l'Union africaine. La Chine vote en faveur des résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara, à l'exception de l'abstention de 2018.

Lors de la visite d'État du roi Mohammed VI à Pékin en 2016, les deux pays ont noué un partenariat stratégique. En janvier 2022, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le vice-président de la commission nationale chinoise de la Réforme et du Développement (NDRC), Ning Jizhe, ont signé la convention relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route entre le Maroc et la Chine, une initiative lancée en 2013.