Transfert d'argent vers le Maroc : comment trouver le bon prestataire ?

Les frais de transfert

Les frais de transfert varient d’un prestataire à un autre, et peuvent être fixes ou proportionnels au montant envoyé. Certains acteurs traditionnels, comme les banques, appliquent des frais élevés, tandis que des plateformes numériques ou des services de transfert en ligne proposent des coûts souvent plus compétitifs.

Il est donc conseillé de comparer les frais proposés par plusieurs prestataires avant de choisir. Certaines plateformes proposent des outils de comparaison des frais en temps réel, ce qui permet de comparer plus de 20 meilleurs transferts d’argent et de choisir le prestataire le plus avantageux en quelques clics seulement.

La sécurité et la fiabilité du prestataire

La sécurité des transactions est un critère majeur pour tout transfert d'argent. Il est indispensable de s’assurer que le prestataire choisi est fiable et respecte les normes de sécurité. Pour cela :

• Privilégiez les prestataires agréés : optez pour des entreprises de transfert d’argent qui possèdent des licences officielles, délivrées par les autorités financières.

• Vérifiez les avis clients et les notations : les plateformes d'avis et les notations en ligne peuvent donner une idée de la réputation et de l'expérience des utilisateurs avec un prestataire spécifique.

• Consultez les garanties de sécurité : un bon prestataire met en place des mesures de protection des données et d’authentification forte pour éviter la fraude et garantir que l’argent arrive à bon port.

La rapidité de transfert

La rapidité du transfert est également un facteur important pour trouver le meilleur transfert d'argent vers le Maroc, le meilleur taux de change euro-dirham. Les délais peuvent varier entre quelques minutes et plusieurs jours, selon le prestataire et le type de service choisi. Certains prestataires offrent des services de transfert en temps réel. Ils sont souvent plus coûteux, mais permettent à l’argent d’arriver en quelques minutes. Les transferts standards prennent généralement entre un et trois jours ouvrables, mais sont généralement moins coûteux que les options instantanées.

Les options de réception pour le bénéficiaire

L’argent peut être retiré directement en espèces, dans les agences partenaires. Il est d’ailleurs possible d'utiliser les applications de transfert d'argent pour convertir des devises comme l’euro ou le dollar en dirhams marocains à l'aide de la carte bancaire au Maroc. L’argent sera envoyé en votre propre nom, et vous le récupérerez ensuite en espèces dans une agence de retrait.

Certains prestataires permettent de transférer directement sur un compte bancaire marocain. Avec la popularité croissante des portefeuilles électroniques au Maroc, plusieurs prestataires proposent des transferts vers des portefeuilles mobiles permettant au bénéficiaire de retirer ou d'utiliser les fonds depuis un téléphone mobile.

Les services additionnels et la qualité du service client

Certains prestataires offrent des services complémentaires qui peuvent faire la différence, comme les notifications par SMS, la possibilité de suivre les transferts en temps réel, ou des offres spéciales pour les utilisateurs fréquents. De plus, il peut être utile de privilégier un prestataire qui propose un service client en français et disponible 24h/24, surtout si le transfert implique un montant important ou doit être effectué en urgence.