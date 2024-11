Météo Maroc : Temps chaud et vents violents avec chasse-poussières

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis un bulletin d’alerte de niveau orange, annonçant un épisode de chaleur inhabituel de samedi à lundi, ainsi que de fortes rafales de vent accompagnées de chasse-poussières prévues dimanche dans plusieurs régions du Maroc.

Les températures devraient atteindre entre 28 et 33 °C dans les provinces de Sidi Bennour, Kénitra, Guelmim, Tan-Tan, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Benslimane, Berrechid, Essaouira, Casablanca, Médiouna, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, El Jadida et Safi, précise la DGM.

Dimanche, des vents violents, soufflant entre 75 et 85 km/h, et accompagnés de chasse-poussières, affecteront les provinces de Guelmim, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit, Al Haouz, Chichaoua et Essaouira.

La DGM appelle à la vigilance face à ces conditions météorologiques susceptibles d’impacter la visibilité et les déplacements.