Tanger : Une usine roumaine de plastique pour automobile pour 437MDH

MP Industry Group, filiale de MEN Industry Group et acteur clé de la fabrication de composants plastiques pour l’automobile, a inauguré sa première usine au sein de Tanger Automotive City, dans la plateforme industrielle Tanger Med.

Ce projet, d’un investissement de 437,6 millions de dirhams, s’étend sur 35 000 m² et intègre des technologies avancées d’injection plastique. L’usine, qui créera 150 emplois directs, s’inscrit dans l’écosystème Renault et vise à renforcer la production locale de pièces automobiles.

Présidant la cérémonie, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a salué cette initiative stratégique : «Ce projet reflète l’attractivité de notre plateforme industrielle et contribue à densifier les chaînes de valeur locales. Dotée de technologies de pointe, cette usine consolide notre compétitivité et favorise le développement durable du secteur automobile marocain.»

Ahmed Bennis, directeur général de Tanger Med Zones, a souligné l’importance de ce partenariat avec les investisseurs roumains : «Nous aspirons à renforcer leur compétitivité à l’international tout en soutenant l’intégration industrielle au Maroc.»

Pour Jean Drugescu, PDG de Metaplast et MP Industry Group, ce projet marque un tournant : «Avec la croissance de l’automobile et le potentiel africain, nous sommes convaincus de notre avenir prometteur au Maroc.»

L’usine, en phase avec les enjeux de durabilité, est équipée de panneaux photovoltaïques et de systèmes de recyclage des déchets plastiques.