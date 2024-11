Le Maroc, premier pays arabe à accueillir une Retraite du CDH de l’ONU

Le Maroc accueille les 21 et 22 novembre à Rabat une retraite du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, une première pour la région MENA et la deuxième en Afrique. Organisé sous la présidence marocaine du CDH, cet événement vise à ouvrir un espace de dialogue pour réfléchir au statut et au fonctionnement de l’organe onusien, conformément à la résolution ayant créé le Conseil.

La “Retraite de Rabat” mettra l’accent sur l’efficacité et la coordination des travaux du CDH entre Genève et New York. Les discussions se concentreront sur des propositions pour rationaliser ses activités et sur une meilleure cohérence entre les différentes instances des Nations Unies liées aux droits de l’Homme.

Depuis son lancement à Bangkok en 2010, ce format de rencontres a été adopté par plusieurs présidences, dont celles de l’Allemagne, du Sénégal et de la Suisse. Il est reconnu pour encourager des débats approfondis, ayant contribué à des réformes notables, notamment l’adoption de résolutions sur le fonctionnement du CDH.

À Rabat, des représentants des États membres, des groupes régionaux, de la société civile et le Haut-commissaire aux Droits de l’Homme se réuniront pour identifier des solutions aux défis actuels. Ces échanges visent à renforcer l’efficacité du CDH et à optimiser son impact sur les droits humains.