L’Iran réagit aux contacts avec le Maroc

Le gouvernement iranien a commenté les informations concernant les rencontres avec le Maroc en vue d’une reprise des relations diplomatiques, rompues depuis le 1er mai 2018, rapportent des médias perses. «L'histoire de nos relations avec le Maroc est claire. L’Iran n’a jamais pris l’initiative de rompre les liens», a souligné dans des déclarations à la presse le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

«Conformément à la politique que nous avons menée auparavant et que nous poursuivons dans le 14ème gouvernement, nous accueillerons toujours favorablement l'amélioration des relations avec les pays sur la base des principes de sagesse, d'honneur et d'opportunité, dans le cadre des intérêts du pays et en tenant compte des intérêts de la région et du monde islamique.»