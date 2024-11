Après la réunion de Rabat, le dialogue maroco-iranien franchit un nouveau cap

Les consultations entre le Maroc et l’Iran, en vue d’une reprise des relations diplomatiques, rompues depuis le 1er mai 2018, se poursuivent. On apprend que la capitale de l’Arabie saoudite accueille un nouveau round de pourparlers entre des responsables sécuritaires des deux pays, avec la participation de médiateurs saoudiens et émiratis.

La tenue de ce round à Riyad laisse entendre que le dialogue maroco-iranien est sur la bonne voie. Pour rappel, lors de la réunion de Rabat, tenue début novembre, la partie marocaine avait présenté ses conditions. Le soutien de l’Iran au Polisario était au centre de la rencontre. Pour rappel, le 27 février 1980, le régime iranien a reconnu la «RASD». Une décision à l’origine de la première rupture des relations entre les deux États.

En 1998, et suite à une visite du Premier ministre, Abderrahmane El Youssoufi, Téhéran annonçait une «suspension» de sa reconnaissance de la «RASD», alors que ses relations étaient rompues avec l’Algérie. Une parenthèse vite fermée après la reprise des liens avec Alger en 2000 et ensuite sa coopération avec le Polisario.