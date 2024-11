Samira Sitaïl : Les marches pro-Palestine «est un signe de bonne santé démocratique du Maroc»

Les nombreuses manifestations de solidarité des Marocains avec les Palestiniens «sont un signe de bonne santé démocratique» du royaume, a commenté l’ambassadeur du Maroc à Paris, Samira Sitaïl, sur la chaîne française TV5.

Ces marches sont «absolument formidables et tout à l’honneur du peuple marocain de témoigner encore une fois son soutien au peuple palestinien et à ses droits inaliénables d’avoir un État dans le cadre des Nations unies», s’est-elle félicitée.

La diplomate a souligné que le Maroc demande depuis le début de l’escalade au Moyen-Orient : «un cessez-le-feu immédiat, la préservation de la vie, la préservation des populations civiles, la mise en place de couloirs humanitaires qui permettent aux aides humanitaires d’arriver dans les meilleures conditions aux populations palestiniennes et la réhabilitation de la solution à deux États qui puisse permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans la paix».

«Nous avons des relations diplomatiques avec Israël et nous sommes un pays qui a la possibilité de discuter avec Israël au quotidien». Et de rappeler que cette position a permis au royaume d’être le premier pays autorisé à acheminer par voie terrestre 40 tonnes de vivres et de denrées alimentaires aux Palestiniens de Gaza.

«Il ne faut pas négliger que nous avons cette possibilité de faire pression quand il le faut et de dire ce que nous avons à dire aux autorités israéliennes, mais nous n’avons pas besoin pour cela ni de caméras de télévision, ni de micros à proximité pour dire ce que nous faisons et la manière dont nous l’entreprenons», a précisé Mme Sitaïl.

L’ambassadrice a reconnu l’existence de consultations entre le royaume et l’État hébreu sur la situation au Moyen-Orient. «Le jour où les armes cesseront, il faudra des pays comme le Maroc ayant la crédibilité nécessaire à la fois auprès des Palestiniens et des Israéliens pour nous asseoir à la table des négociations».