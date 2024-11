Le Maroc et l’Algérie se disputent le siège de la Ligue africaine de football

La Ligue Africaine de Football n’a pas encore désigné le pays devant accueillir son siège. L'ACA est une compétition lancée en 2022. Une fois de plus, le Maroc et l’Algérie se disputent cet avantage stratégique au niveau du football africain.

L’Afrique du Sud, le grand allié d’Alger sur la scène continentale, a déposé aussi sa candidature. Pretoria ne s’est pas désistée en faveur de l’Algérie comme l’a fait cette semaine la Tunisie en retirant son candidat aux élections du Comité exécutif de la CAF pour la région d’Afrique du Nord, prévues en mars 2022, en faveur du président de la Fédération algérienne de football.

Faute de consensus, la Ligue Africaine de Football a décidé de nommer une commission technique, chargée d’évaluer sur place les structures d’accueil des trois prétendants, à commencer par le Royaume, l’Algérie et l’Afrique du Sud.

Pour rappel, Rabat et Alger avaient mené en 2023 une course pour remporter l’organisation de la CAN 2025. Le verdict du bureau allemand chargé d’examiner les candidatures était largement en faveur du dossier marocain.