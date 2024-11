FIFM 2024 : Tim Burton, Sean Penn… les grands noms du cinéma en «Conversations»

Outre les projections et les hommages, le programme du Festival international du film de Marrakech (FIFM 2024) inclut des cycles «Conversations», sous forme d’échange et de débat ouvert avec les professionnels du cinéma. Dans le cadre de la 21e édition du festival, du 29 novembre au 7 décembre, 18 personnalités issues des 6 continents se prêtent à l’exercice. Parmi eux, les cinéastes marocains Alaa Eddine Aljem, Yasmine Benkiran, Ismaël El Iraki et Kamal Lazraq, primé en 2023, sont à l’affiche d’une séance croisée autour de leurs premiers opus cinématographiques, pour le moins réussis.

Aussi, le cycle «Conversations» de cette 21e édition fera la part belle aux grands noms du cinéma international, primées aux Oscars, aux Golden Globes, au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise ou encore à la Berlinale. Au programme figurent ainsi le réalisateur, scénariste et producteur américain Tim Burton, le réalisateur et scénariste canadien David Cronenberg, le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Alfonso Cuarón, la réalisatrice et scénariste américaine Ava DuVernay, le réalisateur et scénariste américain Todd Haynes, le réalisateur et scénariste australien Justin Kurzel.

Le programme inclut également le réalisateur et scénariste français François Ozon, l’actrice britannique Gemma Arterton, l’acteur et réalisateur américain Sean Penn, le réalisateur, scénariste et producteur iranien Mohammad Rasoulof, le réalisateur et scénariste brésilien Walter Salles, le réalisateur et scénariste russe Kirill Serebrennikov, le réalisateur et scénariste mauritanien Abderrahmane Sissako et la réalisatrice et scénariste française Justine Triet.

Le temps d’une séance d’interactions à bâton rompu, réalisateurs, acteurs, scénaristes et producteurs partagent en effet leur vision et leur pratique du septième art, tout en échangeant librement avec les festivaliers, sans oublier d’aborder les anecdotes, souvenirs et défis qui ont jalonné leur parcours. Il s’agit ainsi d’une possibilité pour le public de «venir à la rencontre de quelques-uns des plus grands noms du cinéma, en provenance du monde entier», soulignent les organisateurs.

Les organisateurs précisent que cette année, le programme se tiendra dans un nouvel espace. Il s’agit du théâtre du centre culturel Meydene, dans le complexe M Avenue, près du Palais des Congrès de Marrakech.