Maroc : Le CCME tient un séminaire «Images, cinéma et migrations» à Agadir

Dans le cadre du Festival international cinéma et migrations, dont la 20e édition se tient du 11 au 16 novembre 2024 à Agadir, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et l’Association l’Initiative culturelle organisent le séminaire «Images, cinéma et migrations», le 15 novembre à la Chambre de commerce de la ville, partenaire de l’évènement.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, le séminaire réunit cinéastes et chercheurs du Maroc et de plusieurs autres pays : France, Etats-Unis, Algérie, Tunisie et Espagne. Parmi les participants figurent l’historienne et documentariste Naïma Huber-Yahi, le chercheur Ricard Zapata Barrero, la chercheuse et cinéaste Irène de Lucas Ramon, la journaliste et doctorante Mounira Lourhzal, ainsi que les réalisateurs Hakim Belabess, Moumen Smihi, Mourad Ben Cheikh, Nora El Hourch, Ahmed El Maanouni, de même que Mohamed Charef, membre du Comité des travailleurs migrants aux Nations unis.

La première table-ronde portera sur «les stéréotypes, les narrations et les émotions véhiculés par le cinéma sur les migrants et les modalités d’élaboration des représentations sur les mobilités humaines et les enjeux migratoires». La seconde «interroge les différentes façons dont les migrants s'approprient leur image dans le cinéma et l'impact de cette auto-représentation sur la construction des identités et la manière dont les sociétés perçoivent les réalités migratoires», fait savoir la même source. Président du CCME, Driss El Yazami conclura les travaux du séminaire.

Cette 20e édition du Festival international cinéma et migrations est organisée en partenariat et en collaboration avec la wilaya de Souss-Massa, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la région Souss-Massa, le Conseil préfectoral d’Agadir, la Collectivité territoriale de la ville, le CCME, le Centre cinématographique marocain (CCM), entre autres partenaires publics et privés.