Sahara : L’ambassadeur français s’est rendu à Laayoune et Dakhla

Comme annoncé par Jean-Noël Barrot, le 29 octobre à Rabat, l’ambassadeur français au Maroc s’est rendu au Sahara. A Laayoune, première étape de cette visite, Christophe Lecourtier a enchainé les réunions avec des élus locaux. Le diplomate a eu des entretiens avec le maire de la capitale de la province, Moulay Hamid Ould Errachid, et le président du conseil de la région de Laayoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Lecourtier a souligné que son déplacement vise à traduire concrètement dans les faits la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines culturel, économique, social, scolaire et universitaire, rapporte la MAP.

«Notre volonté est de mettre en œuvre le plus rapidement possible les projets qui commencent à naître (…) Nous sommes aujourd’hui en capacité de commencer à imaginer des projets en réponse aux différentes opportunités qui se présentent, en particulier dans le domaine économique dans les provinces du sud», a-t-il affirmé.

L’ambassadeur et la délégation l’accompagnant ont également pris part aux Journées économiques Maroc-France, initiées par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, en présence d’une cinquantaine de chefs d’entreprises et de décideurs économiques français. A Laayoune, Lecourtier a visité l’école française Paul Pascon, relevant de l’Office scolaire et universitaire international (OSUI).

Après Laayoune, les délégations politique et économique françaises se sont rendues à Dakhla. Des visites qui consacrent la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara.