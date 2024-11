L’ONU appelée à préserver la vie des Sahraouis tués dans «une guerre inutile»

Le Mouvement Sahraoui pour la Paix en a assez de la «guerre» lancée depuis le 13 novembre 2020 par le Polisario contre les Forces armées royales. En témoigne, la lettre que le secrétaire général du MSP a adressée hier à l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental.

Hach Ahmed Bericalla a demandé une «intervention urgente» de Staffan de Mistura pour empêcher que «les jeunes Sahraouis servent de chair à canon au service de l’agenda du Polisario». Après avoir déploré la mort, ces derniers jours, de plusieurs membres des milices armées du Front dans des frappes de drones des FAR à l’Est du Mur des Sables, il a exhorté l’émissaire onusien «à mettre fin à ce qui est clairement une guerre absurde qui ne provoque que des pertes humaines, la destruction de familles, des larmes et un nombre croissant d’orphelins et de veuves».

«Il est évident que le processus de paix est dans une impasse, et ce depuis des années, et il est non moins évident que le sacrifice de jeunes innocents ne contribuera en rien à débloquer le processus politique», a relevé Bericalla dans sa missive. Il a déploré aussi «l’incapacité des casques bleus» à imposer le respect du cessez-le-feu.

La semaine dernière, environ 10 membres du Polisario ont trouvé la mort dans des frappes de drones des FAR, alors qu’ils se préparaient à lancer, ou avaient déjà lancé, des projectiles sur des positions marocaines.

Le Polisario a affirmé dans un communiqué publié le 31 octobre, suite à l’adoption de la résolution 2756, la «détermination du peuple sahraoui à poursuivre et à intensifier sa lutte de libération et sa résistance par tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée».