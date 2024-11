Un drone des FAR tue un chef des milices du Polisario

Un drone des Forces armées royales (FAR) a bombardé deux véhicules des milices armées du Polisario, alors qu’ils tentaient de s’approcher du Mur des Sables. Le bilan provisoire de l’opération, menée jeudi, fait état d’un mort, le chef d’une unité exerçant dans la 1ère région militaire, et six blessés, indique une source marocaine contactée par Yabiladi.

Des messages audio échangés sur les réseaux sociaux, entre des Sahraouis installés dans les camps de Tindouf, ont confirmé la mort de Mohamed Ali Ould Ahmed Daoula dans une frappe aérienne menée par un avion sans pilote des FAR.

Une fois n’est pas coutume, un média du Polisario a laissé de côté sa traditionnelle version de «civils sahraouis tués par un drone de l’occupant», publiée dans pareilles circonstances, pour reconnaître cette nouvelle perte humaine dans les rangs des milices armées du Front.

Mardi, un drone des FAR a bombardé quatre véhicules du Polisario dans la localité de «Gleibat El Foula», située à l'est du Mur des Sables.