Covid-19 au Maroc : 51,2% hésitent à se faire vacciner (étude)

Une enquête visant à identifier les facteurs de l’adhésion à la vaccination contre la Covid-19 au Maroc a révélé que 51,2% des participants avaient des hésitations. Publiée le 5 novembre dans la revue médicale en ligne Cureus et menée entre le 9 avril 2022 et le 27 avril 2023, l’étude a concerné 453 volontaires, âgés de 18 ans et plus, dans des centres de soins de santé primaires.

Les principales conclusions montrent que l’hésitation à se faire vacciner est largement influencée par le statut socio-économique, le risque perçu, l’expérience personnelle et les inquiétudes liées à la fiabilité du vaccin. Menée par des épidémiologistes marocains du Laboratoire de recherche en épidémiologie et sciences de la santé de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès, l’enquête montre que les personnes sans revenu sont 2,7 fois plus susceptibles d’hésiter à se faire vacciner.

En outre, les personnes qui ne considèrent pas la Covid-19 comme une menace sérieuse sont 13,1 fois plus susceptibles d’être hésitantes. Celles qui n’ont pas contracté le virus le sont 3,3 fois plus. L’enquête a également révélé que les inquiétudes concernant les effets secondaires et les doses de rappel augmentent les réticences de 8,6 et 5,5 fois respectivement.

Par ailleurs, 48,8% expriment leur volonté de se faire vacciner. Ce taux est inférieur à la tendance mondiale de vaccination, qui est de 66,01%. Il l’est aussi par rapport au taux d’acceptation du vaccin dans les autres pays arabes (62,4%).

Les chercheurs ont souligné que «la relation entre l’absence de revenu et une forte intention de se faire vacciner» pourrait s’expliquer par le fait que les personnes sans revenu soient plus enclins à avoir un accès limité aux soins de santé, considérant la vaccination comme une mesure préventive essentielle pour éviter des dépenses médicales coûteuses.

Ils ont également évoqué une corrélation positive entre la perception de la Covid-19 comme une infection grave et l’intention de se faire vacciner. L’enquête a toutefois averti qu’«une compréhension insuffisante de la Covid-19, combinée à une sous-évaluation de sa gravité, surtout chez les personnes ayant des antécédents d’infection, contribuent à une moindre intention de se faire vacciner».

L’étude conclut que la faible volonté observée de se faire vacciner pose un défi important pour la gestion de la Covid-19 et potentiellement d’autres maladies infectieuses.