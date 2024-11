FIFM 2024 : Luca Guadagnino remplace Thomas Vinterberg à la tête du jury

Le réalisateur italien Luca Guadagnino présidera le jury de la 21e édition du Festival international du film du Marrakech (FIFM 2024), qui se tient du 27 novembre au 7 décembre prochain. Le cinéaste remplace le réalisateur danois oscarisé, Thomas Vinterberg, qui a invoqué «des raisons familiales» l’empêchant de prendre part à l’événement, selon les organisateurs. Par cette nouvelle annonce, ces derniers dévoilent également les neuf membres du jury, issus de neuf pays différents. Le Maroc est représenté par l’actrice Nadia Kounda.

Le jury de cette année est composé aussi du réalisateur iranien Ali Abbasi, de la réalisatrice indienne Zoya Akhtar, de l’actrice américaine Patricia Arquette, de l’actrice belge Virginie Efira, de l’acteur australien Jacob Elordi, de l’acteur britannico-américain Andrew Garfield, ainsi que du réalisateur argentin Santiago Mitre. Les neuf membres décerneront l’Etoile d’or à «l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition, dédiée à la découverte de cinéastes du monde», rapporte un communiqué parvenu à Yabiladi.

Dans ce sens, les organisateurs saluent un président de jury «prolifique, connu pour son éclectisme, son goût de la découverte et sa grande cinéphilie», comme en témoignent ses œuvres «Call Me By Your Name» et «Challengers». En effet, Luca Guadagnino «s’est imposé ces 15 dernières années comme l’un des plus brillants cinéastes de son pays, l’Italie, menant une carrière internationale et tournant avec des comédiens de premier plan tels que Tilda Swinton, Timothée Chalamet et plus récemment, Zendaya et Daniel Craig». Sa filmographie mêle fiction, documentaire et série, le tout mettant en image jeunesse et désir.

Réagissant à son annonce à la tête du jury de cette édition, Luca Guadagnino a fait part notamment de ses premiers souvenirs avec le ville de Marrakech, «il y a plus de vingt ans». «Mon amie Valentina Cervi était membre du jury des courts-métrages et elle m’avait invité. Je ne connaissais pas le Maroc mais ma mère, algérienne, avait grandi dans ce pays et s’était installée à Casablanca dès l’âge de cinq ans», confie-t-il. Depuis sa première venue dans la cité ocre, dans le cadre du FIFM, celle-ci est restée «indissociablement» liée au cinéma, au regard du réalisateur.

L’année dernière, le jury présidé par l’actrice américaine Jessica Chastain a remis l’Etoile d’or du FIFM 2023 à la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir, pour son documentaire «La mère de tous les mensonges». Cette consécration aura été inédite, ce long-métrage étant le premier film national à décrocher le Grand prix du festival.