Un drone des FAR tue des éléments armés du Polisario à l’Est du Mur des Sables

Un drone des Forces armées royales (FAR) a bombardé, mardi 5 novembre, quatre véhicules du Polisario dans la localité de «Gleibat El Foula», située à l'est du Mur des Sables. «Une fois de plus, les miliciens ont utilisé des véhicules portant des plaques d’immatriculation mauritaniennes. Ils portaient également des habits civils pour déjouer la vigilance des FAR», indique une source marocaine dans des déclarations à Yabiladi.

Le bilan provisoire de la frappe aérienne fait état de deux morts et trois blessés. Dans des messages audio, des Sahraouis des camps de Tindouf avancent aussi le même chiffre.

Des médias du Polisario apportent, en revanche, une autre version, affirmant que le drone des FAR a ciblé des «civils sahraouis», à bord de quatre véhicules, qui se dirigeaient vers la Mauritanie, «mais sans faire de victimes».

Il y a un an, à la veille de la fête de la Marche verte, le Polisario avait tiré deux projectiles sur la ville d’Es-Smara. Le premier était tombé près d’un site d’observation de la MINURSO et le deuxième non loin de l’aéroport de la ville.