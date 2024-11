Colère en Algérie après le feu vert de la CAF au maillot de la RSB avec la carte du Maroc

La Commission des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) a homologué le maillot de la Renaissance sportive de Berkane floqué de la carte du Maroc, intégrant le Sahara. Une décision condamnée par la presse algérienne sportive. Un média a dénoncé un «scandale à la CAF», alors qu’un autre support a considéré que «la CAF porte un nouveau coup à l’Algérie».

Cette colère traduit en effet une profonde déception. Il y a trois mois, la presse au voisin de l’Est avait jubilé au lendemain des matchs ayant opposé, en août dernier pour le compte de la Coupe de la Confédération africaine de football, le RSB au club béninois de Dadjè, que les Berkanis avaient disputé avec leur maillot traditionnel mais sans la carte complète du royaume. La CAF n’avait pas alors donné son feu vert.

Après ce revers, les Algériens parient sur le Tribunal d’arbitrage du sport à Lausanne. Des responsables du RSB et de l’Union sportive de la Médina Alger (USMA) seront entendus, le 12 novembre, par les juges du TAS. Le verdict final devrait être rendu dans les mois à venir.

L’Algérie compte deux clubs engagés dans la phase des poules de la Coupe de la CAF 2024-2025 : l’USMA et le CS Constantine, respectivement placés dans les groupes A et C alors que le RS Berkane figure dans le groupe B. Un duel maroco-algérien pourrait avoir lieu, comme l’année dernière avec un verdict de la CAF favorable au Berkanis, lors de des demi-finales de la Coupe de la CAF.