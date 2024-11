Maroc : Le Business Forum ZLECAf voit grand pour les opérateurs commerciaux de l’Afrique

Sous le thème «Commerce Intra-Africain : Perspectives et Opportunités», le Business Forum ZLECAf s’est ouvert, ce mardi à Casablanca. A l’initiative du ministère de l’Industrie et du commerce du ainsi que la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), cette première édition a vocation à soutenir la coopération Sud-Sud, tout en abordant les enjeux d’investissement et de financement, ainsi que les opportunités pour les opérateurs de l’Afrique dans leur propre continent.

A cet effet, des tables rondes thématiques porteront sur les sujets en lien avec la dynamique commerciale continentale. Cette première édition promet aussi des recommandations élaborées par les participants issus des 48 Etats membres de la Zone de libre-échange continentale africaine, dont le Maroc, pays hôte de la rencontre.

Dans ce sens, le président de la Confédération marocaine des exportateurs, Hassan Sentissi, porte son espoir sur une dynamique «en harmonie avec les orientations royales de Sa Majesté le roi Mohammed VI», afin de renforcer l’échange commercial au niveau régional, notamment par la dynamisation des liens entre les opérateurs économiques de toute l’Afrique. A ce titre, il prône une logique gagnant-gagnant à dimension continentale, en phase avec l’esprit de l’accord de ZLECAf.

«Le but est d’avoir un commerce entre tous, Africains, sans contradictions et sans complexes. C’est la première chose sur laquelle feu le roi Mohammed V avait déjà insisté, par rapport à notre africanité, et c’est tout le but de cette conférence pour avoir un dialogue régional, à la dimension de l’Union africaine, sur notre terre d’Afrique», a souligné Hassan Sentissi, dans une déclaration à Yabiladi.

Un levier pour les exportateurs marocains

Le président de l’ASMEX ajoute que «tous les 53 pays africains se sont mis d’accord sur la base d’un traité commercial, avec un dialogue fluide». Dans son appel aux exportateurs marocains, il a ainsi préconisé de faire de la ZLECAf «une réalité porteuse de succès pour notre économie et notre continent». Depuis 2018, le Maroc est signataire de l’accord éponyme, entré en vigueur en 2019 et opérationnalisé à partir de 2021.

En vertu de ce traité, «les Etats parties éliminent progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaire au commerce des marchandises ; libéralisent progressivement le commerce des services ; coopèrent en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence ; coopèrent dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges ; établissent un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations ; et établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf».

En l’espèce, le Business Forum ZLECAf constitue «un levier précieux» pour les exportateurs du pays hôte, avec «l’occasion d’élargir [le] réseaux, de nouer des partenariats stratégiques et de rejoindre des chaînes de valeur continentales», a souligné Hassan Sentissi. «Des secteurs comme l’agro-industrie, les énergies renouvelables, la logistique et la technologie offrent d’ores et déjà des perspectives de croissance prometteur», a-t-il ajouté, relevant que cet événement «est un tremplin vers le marché africain, comptant plus de 1,2 milliards de consommateurs».

Ainsi, Hassan Sentissi insiste sur le rôle des opérateurs nationaux dans cette dynamique continentale, en l’inscrivant «pleinement dans la diplomatie parallèle» prônée par le roi Mohammed VI, pour «une Afrique forte et solidaire». Dans son appel qui donne le ton de l’événement et de ses futures recommandations, le président de l’ASMEX estime que «chaque partenariat et investissement réalisés dans le cadre de la ZLECAf est un pas vers un avenir plus prospère pour le continent et un moteur de développement pour le Maroc».

La tenue de ce forum est marquée par la participation de plusieurs ministres africains du commerce, des acteurs des secteurs public et privé, des représentants d’organismes de promotion commerciale, des experts, des personnalités issues monde académique ainsi que de la société civile. Il coïncide avec la célébration des 30 ans de l’Accord de Marrakech, qui a institué l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il ambitionne ainsi en lumière «l’essor de l’intégration des économies africaines dans le système commercial mondial».