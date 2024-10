Tanger : Air Arabia inaugure des liaisons avec Gérone et Bordeaux

Air Arabia a inauguré simultanément deux nouvelles lignes directes depuis et vers Tanger, reliant ainsi la cité du détroit avec Gérone et Bordeaux. Cette étape d’expansion ouvre «de nouvelles opportunités de voyage entre le Maroc et l’Europe, renforçant ainsi les liens culturels et économiques entre ces régions», fait savoir un communiqué de la compagnie aérienne low cost.

Depuis le 30 octobre 2024, les vols entre Tanger et Gérone opèrent deux fois par semaine, les mercredis et samedis. Entre Tanger et Bordeaux, les vols sont prévus les mercredis et dimanches, proposant ainsi aux voyageurs des «découvertes enrichissantes».

«Gérone, nichée en Catalogne, séduit par ses ruelles médiévales et son riche patrimoine architectural, promettant une expérience authentique aux amateurs d’histoire et de culture. Quant à Bordeaux, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est réputée pour son patrimoine historique et sa gastronomie», souligne la même source.