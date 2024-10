Football : Real Betis prolonge le contrat d’Abdessamad Ezzalzouli jusqu’en 2029

Le Real Betis a prolongé le contrat de l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli jusqu’au 30 juin 2029, a annoncé mercredi le club espagnol. Depuis son arrivée au Betis lors de la saison 2023/2024, le Lion de l’Atlas s’est rapidement imposé comme un joueur clé, incarnant un rôle crucial dans la qualification de la formation andalouse pour la Ligue des champions.

Abdessamad Ezzalzouli s’est dit satisfait de cette prolongation, affirmant sa détermination à prouver sur le terrain la confiance que le club a placée en lui. «Je veux maintenir ce niveau et l’améliorer. Je vais travailler plus dur et marquer plus de buts», a-t-il déclaré. La saison dernière, il a disputé 51 matchs, marquant neuf buts et délivrant deux passes décisives.

A 23 ans, le joueur continue de renforcer sa position dans le football international, en tant que pilier de son club et de la sélection du Maroc. Avec le Onze national (U23), il est médaillé de bronze des JO 2024 de Paris, en plus d’être champion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U23) de sa catégorie.